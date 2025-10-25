Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг

Шумен 61 победи НСА с 32:26 (17:13) в среща от петия кръг на мъжкото хандбално първенство. С успеха тимът на Никола Карастоянов запази второто си място с 8 точки, като изравни лидера и защитаващ титлата си Локомотив (Горна Оряховица), който утре гостува на Левски в Българене.

Носителят на Купата на България за миналия сезон Фрегата надделя без особени затруднения над гостувалия Чардафон с 32:25 (17:12) и с 8 точки заема третото място по голова разлика.

Добруджа също събра 8 пункта и е четвърти, след като се справи трудно с подмладения отбор на Осъм в Ловеч с 31:30 (16:11).

Спартак (Варна) прогресира до петата позиция с 5 точки, след като се справи с Пирин 64 в Гоце Делчев с 32:26 (14:13). Домакините започнаха по-добре и поведоха с 9:5, но с четири поредни попадения варненци изравниха в 17-ата минута, след което срещата продължи равностойно до почивката.

Спартаковци направиха по-добро начало на втората част и дръпнаха с 20:16 в 40-ата минута. Впоследствие с три поредни гола гостите дръпнаха с 29:21, с което предрешиха мача преди последните пет минути.

Даниел Божанов беше най-резултатен за победителите с 9 попадения. За пиринци със 7 гола с отличи Христо Дречев.