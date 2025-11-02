Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България с победа и загуба в контроли в Сърбия

България с победа и загуба в контроли в Сърбия

  • 2 ное 2025 | 13:38
  • 235
  • 0
България с победа и загуба в контроли в Сърбия

Мъжкият национален отбор на България по хандбал записа победа и загуба в двете си проверки на сръбска земя, с които беше сложен край на едноседмичния подготвителен лагер на състава преди участието му в предквалифациите за Евро 2028 през януари догодина.   В първата контрола "трикольорите" отстъпиха с 29:31 (19:19) пред третия в местната елитна лига Дубочица 54.

"На фона на подготовката, която направихме, се получи добър мач. В срещата взеха участие всички състезатели, като представянето им беше с променлив успех. Първите изводи са, че желание имаше, но нямаме необходимия синхрон и физическата подготовка не е на необходимото ниво“, коментира за официалния сайт на БФХ старши треньорът на представителната селекция Илиян Василев.

Във втората проверка българите се наложиха с 37:35 (19:23) над състава на Враня 1093 – седми в сръбския елитен шампионат. Играещият помощник-треньор Светлин Димитров беше най-резултатен в срещата. Състезателят на френския Шартр реализира 15 гола. 6 пъти се разписа Димитър Грозев, 4 попадения добави състезаващият се за германския Шалке 04 Росен Колев. С по 3 гола завършиха Валентин Митев от люксембургския Берхем и Тодор Калчев, по два пъти се разписаха Владислав Йоргов и Николай Начев, а по едно попадение добавиха Кирил Савов и Иван Енчев. Останалите момчета в състава бяха вратарите Николай Петров и Стефан Димитров, както и Иво Петков, Петко Петков, Даниел Иванов, Божидар Симеонов и Деян Малчев.

Съперник на България в предквалификацията за Евро 2028 ще бъде отборът на Турция. Ще се изиграят два мача на разменено гостуване, като първият е на 7 януари в Шумен, а реваншът на 11 януари в Турция.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева с първи коментар след решението на СГС за изборите в БОК

Весела Лечева с първи коментар след решението на СГС за изборите в БОК

  • 1 ное 2025 | 13:45
  • 4810
  • 1
Състезатели на Валяците с тежки наказания след мача с Локомотив за Купата на България

Състезатели на Валяците с тежки наказания след мача с Локомотив за Купата на България

  • 1 ное 2025 | 04:43
  • 1305
  • 0
Заместник - министърът на младежта и спорта Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

Заместник - министърът на младежта и спорта Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

  • 31 окт 2025 | 22:11
  • 2983
  • 0
Загуби за Гергана Павлова на сингъл и на двойки в Будапеща

Загуби за Гергана Павлова на сингъл и на двойки в Будапеща

  • 31 окт 2025 | 16:52
  • 403
  • 0
Екипът на Весела Лечева след решението на СГС: Една крачка по-близо сме

Екипът на Весела Лечева след решението на СГС: Една крачка по-близо сме

  • 31 окт 2025 | 15:28
  • 1282
  • 1
Французойки спряха сестри Стоеви в Саарбрюкен

Французойки спряха сестри Стоеви в Саарбрюкен

  • 31 окт 2025 | 15:13
  • 546
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Монтана, греда за гостите

ЦСКА 2:1 Монтана, греда за гостите

  • 2 ное 2025 | 14:12
  • 30771
  • 151
11-те на Арда (Кърджали) и Левски

11-те на Арда (Кърджали) и Левски

  • 2 ное 2025 | 14:04
  • 2886
  • 1
Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

  • 2 ное 2025 | 10:37
  • 2929
  • 0
От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 33041
  • 64
Верона 1:1 Интер, домакините изравниха малко преди почивката

Верона 1:1 Интер, домакините изравниха малко преди почивката

  • 2 ное 2025 | 14:17
  • 1168
  • 1
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 5516
  • 0