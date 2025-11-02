Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българите спечелиха най-много медали на "Рамус Къп"

Българите спечелиха най-много медали на "Рамус Къп"

  • 2 ное 2025 | 12:19
  • 129
  • 0
Българите спечелиха най-много медали на "Рамус Къп"

Българските отбори спечелиха най-много медали и превзеха почетната стълбичка на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп“, който приключи късно вечерта вчера (1 ноември) в столичната зала „Асикс Арена“. За отличията се бориха над 600 състезатели от близо 10 държави.

Отборно класиране на дванадесетото издание на състезанието в олимпийската дисциплина

„Спаринг“:

Възрастова група деца Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Гладиатор“ (България)

Кадети Клас А

1. „Сунг-ри“ (България)

2. „Турбо“ (България)

3. „Кондор 2000“ (България)

Възрастова група деца Клас B

1. „Херея“ (България)

2. „Нерон“ (България)

3. „Феникс“ (България)

Кадети Клас В

1. „Херея“ (България)

2. „Феникс“ (България)

3. „Сунг-ри“ (България)

Юноши, мъже и жени Клас А

1. „A.C.S.&#39; Black Tiger Taekwondo“ (Румъния)

2. „Сунг-ри“ (България)

3. „Рамус“ (България).

Отборно класиране в дисциплината „Пумсе“ (форма):

Клас А

1. „Форс-2004“ (България)

2. „S Team“ (България)

3. „A.C. Sarisa“ (Гърция)

Клас В

1. „S Team“ (България)

2. „Форс-2004“ (България)

3. „A.C.S.&#39; Black Tiger Taekwondo“ (Румъния).

„Състезанието премина изключително успешно за българските състезатели като бе последна проверка преди Европейското първенство по таекуондо за деца и кадети, което ще се проведе следващата седмица в Атина. Постигнатите резултати дават основание да се надяваме на добро представяне и в Гърция“, посочи Димитър Михайлов, главен организатор на „Рамус София Къп“ и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джошуа Буатси надделя над Зак Паркър в хаотичен мач в Манчестър

Джошуа Буатси надделя над Зак Паркър в хаотичен мач в Манчестър

  • 2 ное 2025 | 07:54
  • 543
  • 0
Уалдо Кортес-Акоста оцеля след бъркане в окото и нокаутира Анте Делия

Уалдо Кортес-Акоста оцеля след бъркане в окото и нокаутира Анте Делия

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 463
  • 0
Стив Гарсия нокаутира Дейвид Онама в главния мач на UFC Вегас 110

Стив Гарсия нокаутира Дейвид Онама в главния мач на UFC Вегас 110

  • 2 ное 2025 | 07:42
  • 472
  • 0
България срещу Румъния на старта на Евро'25 по по джудо до 23 г.

България срещу Румъния на старта на Евро'25 по по джудо до 23 г.

  • 1 ное 2025 | 20:56
  • 679
  • 0
Нокаутьорът Станислав Кунов гостува в "Sportal Fight Club" преди MAX FIGHT 63

Нокаутьорът Станислав Кунов гостува в "Sportal Fight Club" преди MAX FIGHT 63

  • 1 ное 2025 | 19:40
  • 3200
  • 1
Министърът на младежта и спорта откри Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“

Министърът на младежта и спорта откри Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“

  • 1 ное 2025 | 16:06
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

  • 2 ное 2025 | 12:45
  • 7465
  • 13
От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 18840
  • 29
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 12753
  • 27
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 6145
  • 6
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 4940
  • 0
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 37317
  • 183