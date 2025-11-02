Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

Открит турнир по джудо събра над 320 деца от 19 клуба от цяла България в Русе. Събитието в зала "Дунав" беше организирано от спортния клуб по джудо Кано (Русе).

“Надеждата ни е проявата да даде старт на нова спортна традиция за града, като целта е турнирът да се превърне в ежегоден, а в бъдеще - международен и двудневен форум на джудо общността”, заяви Пламен Георгиев от клуба.

Специални гости на събитието бяха кметът на Русе Пенчо Милков, генералният секретар на Българската федерация по джудо Христо Маев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, директорът на Спортното училище "Майор Атанас Узузнов" Евгени Недев, директорът на общинско предприятие „Спортни имоти“ Лачезар Иванов и др.

На откриването присъстваха още заслужилите треньори Иван Робев и Валентин Петров, както и олимпийски надежди, майстори на спорта и многократни шампиони на България - Огнян Атанасов, Добромир Василев, Стоян Стоянов и др.

Снимка: judo.bg