Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

  • 2 ное 2025 | 11:53
  • 178
  • 0
Открит турнир по джудо събра над 300 деца от цяла България в Русе

Открит турнир по джудо събра над 320 деца от 19 клуба от цяла България в Русе. Събитието в зала "Дунав" беше организирано от спортния клуб по джудо Кано (Русе).

“Надеждата ни е проявата да даде старт на нова спортна традиция за града, като целта е турнирът да се превърне в ежегоден, а в бъдеще - международен и двудневен форум на джудо общността”, заяви Пламен Георгиев от клуба.

Специални гости на събитието бяха кметът на Русе Пенчо Милков, генералният секретар на Българската федерация по джудо Христо Маев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, директорът на Спортното училище "Майор Атанас Узузнов" Евгени Недев, директорът на общинско предприятие „Спортни имоти“ Лачезар Иванов и др.

На откриването присъстваха още заслужилите треньори Иван Робев и Валентин Петров, както и олимпийски надежди, майстори на спорта и многократни шампиони на България - Огнян Атанасов, Добромир Василев, Стоян Стоянов и др.

Снимка: judo.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джошуа Буатси надделя над Зак Паркър в хаотичен мач в Манчестър

Джошуа Буатси надделя над Зак Паркър в хаотичен мач в Манчестър

  • 2 ное 2025 | 07:54
  • 542
  • 0
Уалдо Кортес-Акоста оцеля след бъркане в окото и нокаутира Анте Делия

Уалдо Кортес-Акоста оцеля след бъркане в окото и нокаутира Анте Делия

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 463
  • 0
Стив Гарсия нокаутира Дейвид Онама в главния мач на UFC Вегас 110

Стив Гарсия нокаутира Дейвид Онама в главния мач на UFC Вегас 110

  • 2 ное 2025 | 07:42
  • 472
  • 0
България срещу Румъния на старта на Евро'25 по по джудо до 23 г.

България срещу Румъния на старта на Евро'25 по по джудо до 23 г.

  • 1 ное 2025 | 20:56
  • 679
  • 0
Нокаутьорът Станислав Кунов гостува в "Sportal Fight Club" преди MAX FIGHT 63

Нокаутьорът Станислав Кунов гостува в "Sportal Fight Club" преди MAX FIGHT 63

  • 1 ное 2025 | 19:40
  • 3199
  • 1
Министърът на младежта и спорта откри Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“

Министърът на младежта и спорта откри Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“

  • 1 ное 2025 | 16:06
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

ЦСКА 0:0 Монтана, Янев не прави нито една промяна

  • 2 ное 2025 | 12:45
  • 7415
  • 13
От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

От 4:0 за Ботев, през 0:0 и нула точки, до 4:0 за Локо и изваждане на “канарчетата” от efbet Лига! Какво гласи правилникът на БФС

  • 2 ное 2025 | 11:21
  • 18759
  • 29
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 12724
  • 27
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 6141
  • 6
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 4935
  • 0
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 37307
  • 183