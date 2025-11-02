Трима кикбоксьори от GLORY получиха наказания заради допинг

Популярни
Трима бойци в тежка категория бяха хванати с допинг на GLORY 99 в Ротердам. Това са Сина Каримиан, Томас Мозни и Петър Романкевич. Те дадоха положителни проби за забранени вещества след двубоите си на 5 април 2025 година.

Тестовете бяха проведени под наблюдението на акредитирана от Световната антидопингова агенция (WADA) лаборатория. 

Мозни, ветеран в тежка категория от Словакия, даде положителна проба за метаболит на метандион, анаболен агент. Той получава двугодишно наказание, считано от 13 май 2025 година. Мозни трябваше да се бие с Милош Цветичанин на GLORY 100, но името му бе изтрито от картата.

Петър Романкевич е дал положителна проба за кломифен и метаболит на хлорометандион. Той е наказан с 20-месечно наказание.Бившият шампион на К-1 Сина Каримиан даде положителна проба за болденон и неговия метаболит. Наказанието му ще продължи 18 месеца. Бойците ще получат глоби, в съответствие с допинг правилата на GLORY.

