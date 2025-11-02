Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

Струмска слава победи с 5:0 отбора на Пирин (Гоце Делчев). Гостите, които преди този мач се намираха на предпоследно място, започнаха срещата по-уверено и агресивно. Тандемът в атаката Аспарухов - Начев комбинира добре в първите минути на срещата и Начев стреля от границата на наказателното поле, но вратарят на гостите спаси.

Последва нова възможност за Даниел Начев, който пресече една топка в средата на терена и напредна с нея, стигайки до границата на наказателното поле, откъдето стреля, но вратарят Реджеп Моламустафа изби в ъглов удар. Точно в средата на първото полувреме Славата поведе с 1:0, след като Даниел Начев подаде към Дейвид Джоров, който с удар извън наказателното поле откри резултата.

Скоро след първия гол, домакините отбелязаха и втори. След хубаво двойно подаване между Александър Аспарухов и Даниел Начев, Начев бе изведен на стрелкова позиция и хладнокръвно отбеляза за 2:0, като при този резултат двата отбора се оттеглиха на почивка.

Втората част започна с положение за отбора на Струмска слава, след като Любомир Тодоров влезе от фланга и стреля, но ударът му срещна напречната греда. Малко след това се стигна до дузпа за радомирци. След неразбирателство между вратаря Реджеп Моламустафа и капитана Иван Макриев, Даниел Начев стигна до топката и стражът го фаулира. Зад топката застана капитанът Аспарухов, който беше точен за 3:0.

Въпреки тази преднина в резултата, гостите имаха своите шансове. След пас зад защитата, един от опитните футболисти в отбора на "неврокопчани" - Илия Карапетров, бе изведен очи в очи със Симеон Симеонов, но вратарят бе на щрак и предотврати опасността за гостите. Последва пас на Арман Маркосян за Христос Маркосян и последният стреля от границата на наказателното поле, но ударът му мина встрани от целта.

След пропуските на гостите, Струмска слава отбеляза за 4:0 след центриране от свободен удар на юношата Георги Николаев, Дейвид Джоров засече с глава и реализира второто си попадение в мача.

Гостите от Гоце Делчев имаха възможност да върнат едно попадение, но Стефан Борисов, останал непокрит в наказателното поле, стреля с външен фалц встрани от вратата. В края на срещата Чавдар Христов изведе Дейвид Джоров, който останал очи в очи с вратаря Моламустафа стреля в него.

Крайният резултат бе оформен от друг юноша на терена - Емилиан Петров, който беше изведен от Георги Николаев зад защитата на Пирин (Гоце Делчев) и отбеляза за 5:0.