Стив Гарсия нокаутира Дейвид Онама в главния мач на UFC Вегас 110

Стив Гарсия направи впечатляващо представяне в първия си главен мач, след като надделя над Дейвид Онама още в първия рунд, слагайки край на събитието UFC Вегас 110 в събота.

Гарсия записа своята седма поредна победа, като напълно доминираше Онама от първата до последната секунда.

В крайна сметка Гарсия пласира тежък удар, който разклати Онама, и веднага се хвърли напред с порой от удари. Онама падна, но продължи да се съпротивлява, така че Гарсия просто усили натиска, докато опонентът му не се срина отново на земята.

Този път Гарсия не спря, докато реферът Хърб Дийн не се намеси, за да прекрати двубоя. Краят дойде в 3:34 минута на първия рунд. С тази победа Гарсия вече има шест нокаута в последните си седем успеха.

„Казах го и преди, баща ми ме посъветва да бъда безпощаден тук“, заяви Гарсия след последната си победа. „Баща ми поиска, аз се опитвам да изпълня. Исках да постигна нещо. Дойдох в UFC, влязох в тази дълга серия от победи, помолих се на Бог да ме направи някой и ще го направя. Тук съм, за да докажа стойността си.“

„Тук е въпрос на живот и смърт. Казвам си, братле, ще те хвана, така че по-добре бъди готов. Не ми плащат на час, плащат ми на минута, така че гледам да приключа опонентите си, ако се появи възможност“, добави той.

Победата безспорно поставя Гарсия в още по-добра позиция в категория перо, въпреки че той отправи любопитно предизвикателство след нокаута си.

„Ще хвърля една изненада“, извика Гарсия. „Искам историята на Роки Балбоа. Искам мач с Макс Холоуей за титлата ‘BMF’. Искам този шампион. Искам шампиона на ‘BMF’ Макс Холоуей.“

Тъй като Холоуей вече се състезава в лека категория, изглежда малко вероятно Гарсия да получи желаното. Независимо от предизвикателството му обаче, той без съмнение ще получи по-сериозен противник след тази последна победа. Гарсия изглежда като истински претендент в категория перо и има много бойци от топ 10, които биха могли да бъдат следващият му опонент, когато се завърне през 2026 г.