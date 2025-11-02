Популярни
Резултати от НХЛ

  • 2 ное 2025 | 06:58
  • 442
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 1-ви срещу 2-ри ноември (събота срещу неделя) се изиграха общо 13 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Бостън Бруинс - Каролина Хърикейнс 2:1 (0:0 0:0 2:1)

Уинипег Джетс - Питсбърг Пенгуинс 5:2 (2:1 1:1 2:0)

Нашвил Предейтърс - Калгари Флеймс 4:2 (3:0 0:0 1:2)

Сан Хосе Шаркс - Колорадо Аваланч 3:2* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 0:0) в редвовното време, 1:0 в продължението

Флорида Пантърс - Далас Старс 4:3* след продължение и дузпи - 3:3 (0:0 2:2 1:1) в редовното време, 1:0 при дузпите

Бъфало Сейбърс - Вашингтон Кепиталс 4:3* след продължение и дузпи - 3:3 (3:2 0:1 0:0) в редовното време, 1:0 при дузпите

Кълъмбъс Блу Джакетс - Сент Луис Блус 3:2 (1:1 1:0 1:1)

Минесота Уайлд - Ванкувър Канъкс 5:2 (1:0 1:1 3:1)

Монреал Канейдиънс - Отава Сенатърс 4:3* след продължение - 3:3 (2:0 0:2 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Филаделфия Флайърс - Торонто Мейпъл Лийфс 2:5 (1:1 0:2 1:2)

Лос Анджелис Кингс - Ню Джърси Девилс 1:4 (0:1 0:1 1:2)

Едмънтън Ойлърс - Чикаго Блекхоукс 3:2* след продължение - 2:2 (0:0 2:1 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Сиатъл Кракен - Ню Йорк Рейнджърс 3:2* след продължение - 2:2 (1:2 1:0 0:0) в редовното време, 1:0 в продължението

