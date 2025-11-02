Популярни
Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

  • 2 ное 2025 | 10:44
  • 185
  • 0
Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

Иван Демидов форсира продължение и неговият съотборник Алекс Нюхуук се разписа 1:40 минути след началото му за победа на Монреал Канейдиънс с 4:3 срещу Отава Сенатърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Хабс оглавиха класирането в Атлантическата дивизия с 18 точки и две повече от Детройт Ред Уингс.

Нюхуук получи шайбата край синята линия и преодоля направилия 23 спасявания Линус Улмарк, с което Монреал записа трета поредна победа в Лигата. Всяка една от тях бе с резултат 4:3 и така Хабс вече са с 9 успеха от 12 мача от началото на сезона.

Отава губеше с 0:2 след първата третина, но Дрейк Батърсън и Майкъл Амадио изравниха резултата, преди Тим Щютцле да даде преднина на Сенатърс след две минути игра в последната част. Отава обаче загуби и остана на трето място в дивизията с четири точки пасив от Монреал.

В Източната конференция има още два отбора с по 18 точки, но в Столичната дивизия. Там лидер вече е Ню Джърси Девилс, който се възползва от две попадения на Доусън Мърсър за победа с 4:1 срещу Лос Анджелис. Джейкъб Маркстрьом пък направи 43 спасявания в първия си мач след подписването на нов договор.

Питсбърг Пингуинс е равен по точки с Девилс след поражение с 2:5 срещу Уинипег Джетс. Кайл Конър се разписа два пъти за канадците, а по едно попадение добавиха Брад Ламбърт, Марк Шайфел и Владислав Наместников. Сидни Кросби и Блейк Лизот бяха точни за Пенс, които прекратиха серията си от точки в осем поредни мача.

С победата Джетс записаха 18-ата си точка и са втори в Западната конференция с една пасив от лидера Колорадо Аваланш. Отборът от Денвър отстъпи с 2:3 на Сан Хосе Шаркс, след като Филип Курашов бе точен два пъти за “Акулите”, включително 1:48 минути след началото на продължението.

Брад Маршан отбеляза единственото попадение при дузпите и Флорида Пантърс спечели с 4:3 срещу Далас Старс. Канадското крило бе точен и в редовното време заедно със Сам Райнарт и Сам Бенет, а благодарение на тях шампионите спечелиха шести мач и 13-а точка от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages

