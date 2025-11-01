Новакът Париж ФК попречи на Монако да задържи минималната до дистанцията до ПСЖ

Отборът на Монако допусна изненадваща загуба с 0:1 от новака Париж ФК в срещата от 11-тия кръг на френската Лига 1. Това бе първа победа от почти месец насам за бойкия тим от френската столиция, който зпоследно бе спечелил на 3-ти октомври с 2:0 срещу друг от новаците Лориен. Така новаците се затвърдиха в средата на класирането с аванс от пет точки над зоната на изпадащите.

Грешката костваше много на монегаските, тъй като по-рано през деня шампионът Пари Сен Жермен стигна до успех с минималното 1:0 срещу тима на Ница. Освен това по-късно дмес играе и Марсилия, което означава, че играчите от Княжеството може и да отстъпят второто място на провансалци.

Пари Сен Жермен грабна победата в последната секунда

Единственият гол в срещата падна в началото на второто полувреме, когато в 53-тата минута Моузес Саймън прати неспасяемо топката високо във вратата на Филип Кьон.



Малко по-късно Аклиуш пропусна да изравни за домакините, като това и бе най-чистото положение за момчетата на Себастиан Поконьоли до последния съдийски сигнал, като последните отправиха общо десет удари в рамките на целия мач, но само един от тях бе точен.



Така логично монегаските загубиха и прекратиха серията си от 6 поредни мача във всички турнири без поражение. Загубата бе и първа за Поконьоли, откакто пое тима в началото на миналия месец.

В средата на следващата седмица Монако ще има трудно гостуване на коварния Бодьо/Глимт (4.11) в мач от 4-ия кръг на основната схема на Шампионската лига, а през уикенда предстои пряк сблъсък с един от конкурентите за зона "Европа" в Лига 1 - Ланс (8.11). Новаците от своя страна посрещат (Рен), с който към момента са съседи във временното класиране.