Медведев отказа участие в Мец

Руският тенисист Даниил Медведев се отказа от участие на турнира в Мец (Франция) поради контузия, съобщиха организаторите.

Медведев получи травмата по време на четвъртфиналния двубоя от турнира "Мастърс" в Париж срещу германеца Александър Зверев (6:2, 3:6, 6:7(5). След тази загуба Медведев загуби шанс да се класира за финалите на АТП. Преди това той получи "уайлд кард" за надпреварата в Мец.

29-годишният Медведев е на 13-то място в ранглистата на АТП, а през 2022-а беше на върха в продължение на 16 седмици, припомня ТАСС.

Руснакът е достигал до шест финала на турнири от Големия шлем, но успя да спечели само Откритото първенство на САЩ през 2021-а. На 19 октомври в Астана той завоюва първата си титла от 2023 година насам. Общо той е завоювал 21 трофея на сингъл от АТП.