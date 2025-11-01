Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медведев отказа участие в Мец

Медведев отказа участие в Мец

  • 1 ное 2025 | 20:57
  • 192
  • 0
Медведев отказа участие в Мец

Руският тенисист Даниил Медведев се отказа от участие на турнира в Мец (Франция) поради контузия, съобщиха организаторите.

Медведев получи травмата по време на четвъртфиналния двубоя от турнира "Мастърс" в Париж срещу германеца Александър Зверев (6:2, 3:6, 6:7(5). След тази загуба Медведев загуби шанс да се класира за финалите на АТП. Преди това той получи "уайлд кард" за надпреварата в Мец.

29-годишният Медведев е на 13-то място в ранглистата на АТП, а през 2022-а беше на върха в продължение на 16 седмици, припомня ТАСС.

Руснакът е достигал до шест финала на турнири от Големия шлем, но успя да спечели само Откритото първенство на САЩ през 2021-а. На 19 октомври в Астана той завоюва първата си титла от 2023 година насам. Общо той е завоювал 21 трофея на сингъл от АТП.

Следвай ни:

Още от Тенис

Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

  • 1 ное 2025 | 14:26
  • 706
  • 0
Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 521
  • 0
Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

  • 1 ное 2025 | 03:55
  • 2041
  • 0
Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

  • 31 окт 2025 | 22:48
  • 8179
  • 3
Синер беше безкомпромисен срещу Шелтън

Синер беше безкомпромисен срещу Шелтън

  • 31 окт 2025 | 22:07
  • 5703
  • 1
Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

  • 31 окт 2025 | 20:03
  • 2123
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 109996
  • 305
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 2071
  • 1
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 13701
  • 36
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 44447
  • 72
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 25087
  • 65
Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

  • 1 ное 2025 | 20:08
  • 4632
  • 34