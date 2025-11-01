Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще играят на финала в Ченай

  1 ное 2025 | 20:47
Четвъртата поставена Джанис Тиен (Индонезия) и номер 7 Кимбърли Бирел (Австралия) ще играят на финала на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите УТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Тиен спечели срещу Ланлана Тараруди (Тайланд) със 7:6(6), 7:6(5) и ще играе на втори финал през сезона и в кариерата си след този в Сао Пауло (Бразилия) в края на месец септември.

27-годишната Бирел елиминира Джоана Гарланд (Тайван) с 6:7(2), 6:3, 7:5 в оспорван двубой, продължил 3:19 часа. Гарланд пропиля пет мачбола в деветия гейм на третия сет, а австралийката преодоля пасив от 0:5 и със серия от седем поредни гейма стигна до забележителен обрат.

