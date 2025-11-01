Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Младен Стоев: Ако Ботев и Левски четяха тези редове, единият щеше да е даскал в Калофер, а другият - смирен послушник в Сопотския манастир

Младен Стоев: Ако Ботев и Левски четяха тези редове, единият щеше да е даскал в Калофер, а другият - смирен послушник в Сопотския манастир

  • 1 ное 2025 | 20:00
  • 948
  • 0

Временният треньор на Септември - Младен Стоев, направи "лирическо отклонение" след поражението с 0:1 от Славия, за да призове за повече уважение един към друг в България.

"Искам да поздравя всички българи с деня на народните будители. Преди да говорим за футбол едно малко лирическо отклонение. Доказали сме през годините, че сме доста силен, непримирим народ. За съжаление това се е променило с годините. Доста сме мъдри. Имаме толкова поговорки, една от които е “никой не е по-голям от хляба”, втората - “склонена главица, сабя не я сече”. Ако Ботев и Левски четяха тези редове, може би единият щеше да е даскал в Калофер, а другият - смирен послушник в Сопотския манастир.

Малко повече уважение един към друг нека имаме, защото към днешна дата много липсва в България.

Що се отнася до мача, равностоен двубой. Най-нормално е да има положителен импулс след смяна на треньора. За тези две тренировки имаше момент, където се получи и момент, където не се получи. Изисква време смяната на стила. Не заслужавахме да загубим. Ратко Достанич е изключителен тактик. Едно тактическо надлъгване. Изключително много енергоразход в нашия отбор. Футболистите няма от какво да се срамуват. От тактическа дисциплина се изисква много повече.

Когато си планувал нещо и още на загрявката излязат двама основни футболисти, а в 10-ата минута трети, това обърква плановете. Ние сме Септември и не можем да си позволим дълбочината на водещите отбори. Тези принудителни промени се отразяват на играта на целия отбор.

Славко Матич? Той е нов треньор, не го познавам. А как ще промени играта, той може да отговори на този въпрос", заяви Стоев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 8553
  • 3
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 30220
  • 23
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 1990
  • 1
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 109759
  • 299
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 1649
  • 1
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 1176
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 109759
  • 299
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 1790
  • 1
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 13548
  • 36
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 44386
  • 72
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 25040
  • 64
Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

  • 1 ное 2025 | 20:08
  • 4584
  • 34