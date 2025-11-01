Младен Стоев: Ако Ботев и Левски четяха тези редове, единият щеше да е даскал в Калофер, а другият - смирен послушник в Сопотския манастир

Временният треньор на Септември - Младен Стоев, направи "лирическо отклонение" след поражението с 0:1 от Славия, за да призове за повече уважение един към друг в България.

"Искам да поздравя всички българи с деня на народните будители. Преди да говорим за футбол едно малко лирическо отклонение. Доказали сме през годините, че сме доста силен, непримирим народ. За съжаление това се е променило с годините. Доста сме мъдри. Имаме толкова поговорки, една от които е “никой не е по-голям от хляба”, втората - “склонена главица, сабя не я сече”. Ако Ботев и Левски четяха тези редове, може би единият щеше да е даскал в Калофер, а другият - смирен послушник в Сопотския манастир.

Малко повече уважение един към друг нека имаме, защото към днешна дата много липсва в България.

Що се отнася до мача, равностоен двубой. Най-нормално е да има положителен импулс след смяна на треньора. За тези две тренировки имаше момент, където се получи и момент, където не се получи. Изисква време смяната на стила. Не заслужавахме да загубим. Ратко Достанич е изключителен тактик. Едно тактическо надлъгване. Изключително много енергоразход в нашия отбор. Футболистите няма от какво да се срамуват. От тактическа дисциплина се изисква много повече.

Когато си планувал нещо и още на загрявката излязат двама основни футболисти, а в 10-ата минута трети, това обърква плановете. Ние сме Септември и не можем да си позволим дълбочината на водещите отбори. Тези принудителни промени се отразяват на играта на целия отбор.

Славко Матич? Той е нов треньор, не го познавам. А как ще промени играта, той може да отговори на този въпрос", заяви Стоев.