Нокаутьорът Станислав Кунов гостува в "Sportal Fight Club" преди MAX FIGHT 63

Боксьорът Станислав Кунов гостува за първи път в студиото на "Sportal Fight Club". Възпитаникът на столичния клуб за бойни спортове "Академия Антон Петров" говори за предстоящата си битка на 29-и ноември в зала "Левски София" в София, която ще бъде част от бойната галавечер MAX FIGHT 63.

24-годишният Кунов ще се изправи срещу по-възрастния с десет години Кристиян Димитров в планиран за четири рунда дуел в категория до 88 килограма. В този двубой значително по-опитният боксьор Димитров ще търси отмъщение за брат си, Антон Димитров, който пък бе победен от Станислав Кунов на събитието MAX FIGHT 61. Непосредствено след нокаута в първия рунд Кристиян Димитров отправи предизвикателство към Кунов.

Кунов сподели, че има опит и в кикбокс, муай тай и санда битките, но контузия го е накарала да адаптира тренировките си и така е стигнал до чистия бокс. Във всички изброени стилове той записва нокаути, но разказва, че това в плод на много труд и усилия, а не на генетика.

Вижте цялото интервю с Кунов, в което той споделя за амбициите си в бойните спортове и готовността му да се изправи срещу всеки в неговата категория: