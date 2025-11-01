Айнтрахт (Франкфурт) не успя да пречупи последния в Бундеслигата

Играещият в Шампионската лига Айнтрахт (Франкфурт) записа разочароващо реми 1:1 срещу последния в Бундеслигата Хайденхайм като гост в среща от 9-ия кръг. Този резултат не позволи на “орлите” да се доближат значително до топ 5. Общо пък тимът има само една победа в последните си седем мача във всички турнири.

На всичко отгоре Айнтрахт губеше след първото полувреме, след като Буду Зивзивадзе беше точен за 1:0 в 32-рата минута. Преди това пък Уахи беше вкарал за “орлите”, но реферът взе дискусионното решение да не признае гола заради фал в атака.

След паузата гостите натиснаха и извравниха чрез Расмус Кристенсен в 55-ата минута. Отделно отборът от Франкфурт удари и две греди, но така и не успя да стигне до победно попадение.

През идната седмица Айнтрахт се завръща в Шампионската лига с гостуване на Наполи във вторник.