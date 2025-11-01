Популярни
РБ Лайпциг продължи да лети и срази силния напоследък Щутгарт

  • 1 ное 2025 | 18:30
РБ Лайпциг продължи с изключително силното си представяне и победи с 3:1 Щутгарт в пряк сблъсък за топ 4 от 9-ия кръг на Бундеслигата. “Червените бикове” надиграха съперника си и записаха впечатляващ 8-ми успех и само един равен в последните 9 срещи. Особено добър начин за домакините изигра новото попълнение Ян Диоманде, който изработи автогола на гостите за първото попадение и сам вкара второто.

По този начин РБ Лайпциг се доближи само на 2 точки от лидера Байерн, който играе малко по-късно днес с Байер (Леверкузен). Щутгарт пък прекъсна серията си от поредни победи в първенството и засега остава на 4-та позиция.

Oще в 3-ата минута Давид Раум от домакините направи добър индивидуален рейд и стреля опасно, но Александер Нюбел успя да избие в корнер. Щутгарт пък отговори с опасен удар на Дениз Ундав с глава, минал над вратата на Петер Гулачи, а в 18-ата минута Максимилиан Мителщет също шутира опасно от дистанция, но унгарският страж на РБ Лайпциг изби в ъглов удар.

“Червените бикове” постепенно взеха преимущество и на свой ред пропуснаха добри положения, като първо Асан Уедраого пропусна сам срещу Нюбел, а след това и Ромуло от добра позиция стреля в аут. По-добрата игра на домакините даде резултат в последната минута на редовното време. Ян Диоманде проби отдясно и отправи остро центриране, а бранителят на гостите Юлиан Шабо в опита си да избие си вкара автогол -1:0.

Малко след попадението РБ Лайпциг бе близо до това да удвои, но Нюбел спаси нов опасен удар на Уеадраого, а в самия край на първото полувреме Антонио Нуса бе съвсем близо да се разпише, но шутът ми мина с малко встрани.

В самото начало на втората част РБ Лайпциг нанесе втори удар по съперника си. Кристоф Баумгартнер намери атрактивно Диоманде, който влезе в наказателното поле и с майсторски удар с левия крак намери мрежата - 2:0 за “червените бикове”. Щутгарт обаче нямаше намерение да се предава толкова лесно и в 65-ата минута успя да върне едно попадение. Току-що влезлият Тиаго Томаш получи отличен дълъг пас от Люка Джакез, излъга Гулачи и насочи топката в мрежата - 2:1.

До края на срещата РБ Лайпциг пропусна да си върне аванса от две попадения, след като Нюбел успя да спаси опасен изстрел с гaлва на Ромуло. В крайна сметка обаче бразилецът успя да се разпише в добавеното време. Ромуло се възползва от груба грешка на пазилия стабилно дотук Нюбел, като му отне топката и оформи крайното 3:1.

