45-годишният Рохан Бопана обяви края на кариерата си

Индийският тенисист Рохан Бопана обяви оттеглянето си от спорта на 45-годишна възраст, слагайки край на професионална кариера, обхващаща повече от две десетилетия, в която той спечели две титли от Големия шлем и също така стана най-възрастният номер 1 в света на двойки мъже, съобщава агенция Ройтерс.

Бопана стана най-възрастният шампион от Големия шлем в професионалната ера, започнала през 1968 година, когато спечели титлата на двойки от Откритото първенство на Австралия с австралиеца Матю Ебдън миналата година - победа, която го изкачи до върха на ранглистата.

В богатата му кариера е и титлата на смесени двойки от Откритото първенство на Франция, която той спечели в партньорство с канадката Габриела Дабровски през 2017-а.

"Как да се сбогуваш с нещо, което е дало смисъл на живота ти? След 20 незабравими години в Тура е време… официално да закача ракетата си на стената", написа Бопана в публикация в социалните мрежи.

През 2024 година той стана най-възрастният шампион от АТP Мастърс 1000, като взе титлата на двойки в Маями на 44-годишна възраст, отново с Ебдън, с което подобри собствения си рекорд, поставен година по-рано в Индиън Уелс.

Той спечели 26 трофея на двойки мъже професионално, а също така представи Индия в турнира за Купа "Дейвис", Олимпийските игри и Азиатските игри.

Бопана, който произхожда от семейство, отглеждащо кафе в област Коорг в южноиндийския щат Карнатака, спечели и златото на мъжки двойки на Азиатските игри в Джакарта 2018 и титла на смесени двойки в Ханчжоу четири години по-късно.

"Да представлявам Индия беше най-голямата чест в живота ми. Всеки път, когато излизах на корта с трикольора до себе си, усещах гордостта и стойността му. Всеки сервис, всяка точка, всеки мач - играех за това знаме, за това чувство, за моята страна", добави той.

Последният му професионален мач беше на продължаващия турнир "Мастърс" в Париж, където той си партнира с Александър Бублик. Двамата загубиха от Джон Пиърс и Джеймс Трейси с 5:7, 6:2, 8-10 в първия кръг.