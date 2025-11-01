Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

  • 1 ное 2025 | 18:05
  • 114
  • 0
Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

Защитаващата титлата си Виктория Голубич (Швейцария) отпадна на полуфиналите на турнира на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Втората поставена Голубич загуби от участващата с "уайлд кард" Лили Тагер (Австрия) с 1:6, 6:4, 5:7 за 2:14 часа.

Играейки за първи път в основна схема на турнир на WТА в кариерата си, Тагер спаси три мачбола срещу шампионката от миналия сезон Голубич в десетия гейм на третия сет, затваряйки мача с пет поредни гейма. След като спаси мачболите, тя спечели 13 поредни точки и стигна до първи финал в кариерата си.

За трофея Тагер ще играе срещу рускинята Анна Блинкова, която елиминира Доника Салкова (Чехия) с 6:4, 6:4 за 1:39 часа и достигна до третия си финал. Блинкова е шампионка в Клуж-Напока 2022 и финалистка в Страсбург 2023.

Следвай ни:

Още от Тенис

Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

  • 1 ное 2025 | 14:26
  • 580
  • 0
Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 476
  • 0
Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

  • 1 ное 2025 | 03:55
  • 1952
  • 0
Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

Иван Иванов може да се изправи срещу Джокович в Атина

  • 31 окт 2025 | 22:48
  • 8066
  • 3
Синер беше безкомпромисен срещу Шелтън

Синер беше безкомпромисен срещу Шелтън

  • 31 окт 2025 | 22:07
  • 5633
  • 1
Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

Бублик и Оже-Алиасим са първите двама полуфиналисти в Париж

  • 31 окт 2025 | 20:03
  • 2072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86873
  • 224
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 33799
  • 56
Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 3158
  • 11
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 16453
  • 54
Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 4359
  • 2
Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

  • 1 ное 2025 | 17:00
  • 3861
  • 28