Шампионката отпадна на полуфиналите в Цзюцзян

Защитаващата титлата си Виктория Голубич (Швейцария) отпадна на полуфиналите на турнира на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Втората поставена Голубич загуби от участващата с "уайлд кард" Лили Тагер (Австрия) с 1:6, 6:4, 5:7 за 2:14 часа.

Играейки за първи път в основна схема на турнир на WТА в кариерата си, Тагер спаси три мачбола срещу шампионката от миналия сезон Голубич в десетия гейм на третия сет, затваряйки мача с пет поредни гейма. След като спаси мачболите, тя спечели 13 поредни точки и стигна до първи финал в кариерата си.

За трофея Тагер ще играе срещу рускинята Анна Блинкова, която елиминира Доника Салкова (Чехия) с 6:4, 6:4 за 1:39 часа и достигна до третия си финал. Блинкова е шампионка в Клуж-Напока 2022 и финалистка в Страсбург 2023.