Виляреал изпревари Барселона, след като сложи край на добрата серия на Райо

Виляреал изпревари Барселона поне за ден и излезе на второ място във временното класиране на Ла Лига, след като убедително надигра Райо Валекано с 4:0 на “Де ла Серамика” в двубой от 11-ия кръг.

Първото полувреме бе сравнително равностойно, като гостите владееха повече топката, но “жълтата подводница” взе преднина в 22-рата минута. Микаутадзе опита да пробие фронтално в наказателното поле, топката бе избита от бранител и стигна дясно до Жерард Морено, който два пъти финтира Чавария и стреля към далечния ъгъл. Кълбото срещна гредата и влезе във вратата за 1:0.

След почивката Виляреал довърши гостите на контраатака, вкарвайки още три гола. Алберто Молейро удвои в 57-ата минута, след като получи топката още в своята половина, премина целия терен и стреля от 22 метра за 2:0. Само две минути след това Санти Комесаня довърши нова контраатака, след като получи от Молейро и наказа бившия си отбор. Айосе Перес оформи крайния резултат в 65-ата минута, възползвайки се от грешка на Чавария пред наказателното поле, след което пусна топката под тялото на Баталия.

Така серията на Райо от шест поредни мача във всички турнири без загуба бе прекъсната по безапелационен начин. Виляреал пък продължава да бъде без загуба от дома в първенството от началото на сезона.

