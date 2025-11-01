Академик и Ботев Враца започнаха надлъгването в Пловдив

Отборите на Ботев Враца и Академик Бултекс 99 играят в мач от петия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата в зала "Сила" в Пловдив стартира в 18:00 ч., а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

ПЪРВА ЧАСТ



Срещата започна като дерби, а след 5 минути игра Ботев Враца води с 10-5.

Стартови петици:

Академик Бултекс 99: Джакуез Йоу, Райт-Рииво Лаане, Васил Бачев, Николай Михайлов, Обрад Томич

Ботев Враца: Иво Корестилов, Станислав Хинков, Стефан Михайлов, Дейвид Хоутън, Георги Герганов

Тимът от Враца е на осма позиция в класирането с една победа и две загуби в сметката си, а пловдивчани са девети с четири поражения в сметката си от началото на сезона.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.