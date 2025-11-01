Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Париж се подсили с играл в НБА гард

Париж се подсили с играл в НБА гард

  • 1 ное 2025 | 16:58
  • 595
  • 0

Париж привлече официално в редиците си игралия досега в НБА Джаред Роудън, който ще направи своя европейски дебют.

Френският тим, който беше приятната изненада на миналогодишния сезон в Евролигата, сега се стреми да се утвърди сред водещите отбори в турнира. След първите осем кръга Париж е на 10-о място в класирането с баланс 4-4 и с това попълнение се стреми допълнително да подсили състава си.

26-годишният американски гард-крило идва със значителен опит от най-доброто първенство в света. В НБА е носил екипите на Детройт Пистънс и Шарлът Хорнетс, а през миналия сезон игра за Торонто Раптърс, записвайки средно по 11,4 точки, 3,8 борби и 1,4 асистенции в 10 мача.

Снимки: Gettyimages

