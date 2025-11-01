Популярни
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
Министърът на младежта и спорта откри Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“

  • 1 ное 2025 | 16:06
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев откри 12-ото издание на Международния турнир по таекуондо „Рамус София Къп“. В състезанието участват над 600 състезатели от България, Кипър, Гърция, Израел Италия, Йордания, Кувейт, Мароко и Румъния.

„Днес честваме Деня на народните будители – ден, в който отдаваме почит на знанието, на вдъхновението и на онези, които със своя труд и пример издигат българския дух. Именно такива будители са и спортистите – със своята отдаденост, труд и воля те вдъхновяват младите хора и показват, че успехът идва чрез постоянство и вяра в собствените сили. Пожелавам на всички участници успех и незабравими мигове в София“, каза министър Пешев.

Министърът на младежта и спорта изказа благодарност към екипа на таекуондо клуб „Рамус“ за дългогодишната работа в популяризирането на таекуондо у нас. На събитието присъстваха посланикът на Република Корея Н.Пр. Донг-бе Ким, главният организатор на турнира и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов и ректорът на Национална спортна академия “Васил Левски” проф. Красимир Петков.

