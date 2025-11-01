Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Популярни
Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 5255
  • 2

Бой с бразилски съотборник на тренировка е сложил край на кариерата на Георги Пеев в Динамо (Киев). Това разкри самият трикратен шампион на Украйна в третия епизод на "Моята история", съвместния проект на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts.

"Моят край в Динамо започна след сбиване на тренировката с един бразилец. Скандалът стана между него и Йерко Леко. Аз отидох да ги разтърва и хванах бразилеца, но той започна да ме псува. Аз го ударих, съборих го на земята и пак го ударих. Проблемът бе, че него го беше взел тогавашният старши треньор Сабо, който преди това беше спортен директор на клуба. Сабо ме изгони от тренировката и ме глоби, макар че всички футболисти застанаха на моя страна", върна се назад във времето Пеев.

"Президентът пък ме помоли да не реагирам, да не отмъщавам, защото на следващия ден имаше втори бой, този път на паркинга, когато бразилецът ме изчака в колата си и ме издебна в гръб. Сабо ни извика впоследствие един по един, аз му обясних какво се е случило и му казах, че няма как да търпя подобно поведение. За съжаление, треньорът защити моя съотборник тогава, аз го напсувах, блъснах вратата и край…", разказа още бившият ас на Динамо.

Целия епизод на "Моята история" с бившия национал на България, оставил трайна следа в украинския Динамо (Киев) и превърнал се в легенда за руския Амкар (Перм) гледайте в YouTube!

