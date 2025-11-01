Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата на Апоел в София

Отборът на Апоел Тел Авив приема Баскония в мач от десетия кръг на Евролигата на 11 ноември, а билетите за двубоя в "Арена София" вече са в продажба - ТУК!

Цените на пропуските стартират от 30 евро (58.67 лв.), като организаторите са пуснали и такива по 35 евро (68.45 лв.), следващата категория се продава на цена от 45 евро (88.01 лв.), а най-скъпите са по 60 евро (117.35 лв.) и 65 евро (127.13 лв.).

В момента израелският гранд е на трето място в класирането с 6 победи и 2 загуби в сметката си, а испанците са под №19 в таблицата с баланс 2-6.

