Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата на Апоел в София

Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата на Апоел в София

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 657
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив приема Баскония в мач от десетия кръг на Евролигата на 11 ноември, а билетите за двубоя в "Арена София" вече са в продажба - ТУК!

Цените на пропуските стартират от 30 евро (58.67 лв.), като организаторите са пуснали и такива по 35 евро (68.45 лв.), следващата категория се продава на цена от 45 евро (88.01 лв.), а най-скъпите са по 60 евро (117.35 лв.) и 65 евро (127.13 лв.).

В момента израелският гранд е на трето място в класирането с 6 победи и 2 загуби в сметката си, а испанците са под №19 в таблицата с баланс 2-6.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Барцокас: Нелепо е да ни критикуват толкова рано през сезона

Барцокас: Нелепо е да ни критикуват толкова рано през сезона

  • 1 ное 2025 | 02:07
  • 3208
  • 0
Феновете и една от големите звезди на Партизан събраха погледите на фотографите в Белград

Феновете и една от големите звезди на Партизан събраха погледите на фотографите в Белград

  • 1 ное 2025 | 00:27
  • 5915
  • 0
Драматични развръзки в поредните спектакли в Евролигата

Драматични развръзки в поредните спектакли в Евролигата

  • 31 окт 2025 | 23:39
  • 5289
  • 0
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 21190
  • 7
Реал Мадрид се споразумя с украинец

Реал Мадрид се споразумя с украинец

  • 31 окт 2025 | 11:58
  • 770
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 6914
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:1 Ботев (Пловдив), ВАР отмени гол на Умарбаев

Локомотив (Пловдив) 0:1 Ботев (Пловдив), ВАР отмени гол на Умарбаев

  • 1 ное 2025 | 15:05
  • 7635
  • 5
Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома

Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома

  • 1 ное 2025 | 13:52
  • 13910
  • 20
Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 1907
  • 0
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 4225
  • 4
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 15835
  • 28
ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

ЦСКА с изцяло нов сайт с модерната технология на Senteca и Fans united

  • 1 ное 2025 | 12:00
  • 6680
  • 11