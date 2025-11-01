Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

  • 1 ное 2025 | 14:26
  • 219
  • 0
Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

Канадката Виктория Мбоко, която бе поставена под номер 3 в схемата на турнира, и испанката Кристина Букса, ще си оспорват титлата на тенис турнира WTA 250 в Хонконг на твърди кортове с награден фонд 275 хиляди долара.

Мбоко се наложи в канадския сблъсък срещу по-високо поставената и шампионка от 2023 Лейла Фернандес с 2:6, 6:3, 6:2. Така тя се класира за втория си финал през годината. Букса надигра австралийката Мая Джойнт с 6:3, 6:1 само за 57 минути. Тя се класира за първи финал в кариерата си.

19-годишната Мбоко, която спечели титлата в Монреал, взе три от четирите си мача на турнира до момента, след като загуби първия сет и бе принудена да прави обрат. Във втората среща тя дори се измъкна от трудна ситуацията, като изоставаше в третия сет срещу Александър Иала с 1:4.

Лейла Фернандес имаше проблеми в средата на мача, като ползва медицинско прекъснаве във втората част.

"Не направих добро начало. Но трябва да дадем заслуженото на Лейла, тя игра страхотен, агресивен тенис, за мен бе трудно да намеря ритъм. Казах си, че тя наистина играе страхотно, а аз исках просто да остана на корта колкото мога и да намеря начин. Това бавно ми даде увереност и станах по-добра при ударите си", коментира тийнейджърката след успеха.

Виктория Мбоко вече си гарантира влизане в Топ 20 от новата седмица, като тя започна сезона като номер 333 в ранглистата на WTA.

Кристина Букса не срещна затруднения срещу Джойнт. Испанката от Торелавега започна седмицата като номер 68 в ранглистата, вече е на 53-а позиция, а при успех на финала ще влезе за първи път в Топ 50.

Снимки: Gettyimages

