Канадка и испанка ще спорят за титлата в Хонконг

Канадката Виктория Мбоко, която бе поставена под номер 3 в схемата на турнира, и испанката Кристина Букса, ще си оспорват титлата на тенис турнира WTA 250 в Хонконг на твърди кортове с награден фонд 275 хиляди долара.

All set for the Hong Kong final tomorrow 🙌#PHKTO2025 pic.twitter.com/dxCK68XZDb — wta (@WTA) November 1, 2025

Мбоко се наложи в канадския сблъсък срещу по-високо поставената и шампионка от 2023 Лейла Фернандес с 2:6, 6:3, 6:2. Така тя се класира за втория си финал през годината. Букса надигра австралийката Мая Джойнт с 6:3, 6:1 само за 57 минути. Тя се класира за първи финал в кариерата си.

19-годишната Мбоко, която спечели титлата в Монреал, взе три от четирите си мача на турнира до момента, след като загуби първия сет и бе принудена да прави обрат. Във втората среща тя дори се измъкна от трудна ситуацията, като изоставаше в третия сет срещу Александър Иала с 1:4.

Лейла Фернандес имаше проблеми в средата на мача, като ползва медицинско прекъснаве във втората част.

Comeback complete 💪



Victoria Mboko makes the final in Hong Kong after beating compatriot Fernandez 2-6, 6-3, 6-2 👏#PHKTO2025 pic.twitter.com/NnlNql0XmS — wta (@WTA) November 1, 2025

"Не направих добро начало. Но трябва да дадем заслуженото на Лейла, тя игра страхотен, агресивен тенис, за мен бе трудно да намеря ритъм. Казах си, че тя наистина играе страхотно, а аз исках просто да остана на корта колкото мога и да намеря начин. Това бавно ми даде увереност и станах по-добра при ударите си", коментира тийнейджърката след успеха.

Виктория Мбоко вече си гарантира влизане в Топ 20 от новата седмица, като тя започна сезона като номер 333 в ранглистата на WTA.

Cristina Bucsa makes the final 🙌



She beats No.5 seed Joint 6-3, 6-1 in Hong Kong 💪#PHKTO2025 pic.twitter.com/UBEwsYvori — wta (@WTA) November 1, 2025

Кристина Букса не срещна затруднения срещу Джойнт. Испанката от Торелавега започна седмицата като номер 68 в ранглистата, вече е на 53-а позиция, а при успех на финала ще влезе за първи път в Топ 50.

Снимки: Gettyimages