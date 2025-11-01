Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. След кръг №8 в Евролигата: Неочакван лидер оглави класирането

След кръг №8 в Евролигата: Неочакван лидер оглави класирането

  • 1 ное 2025 | 14:23
  • 322
  • 0
След кръг №8 в Евролигата: Неочакван лидер оглави класирането

Отборът на Жалгирис оглави класирането в Евролигата след изиграването на всички мачове от осмия кръг в "турнира на богатите". Литовците изместиха от лидерската позиция тима на Апоел Тел Авив, който падна до трето място след загубата с 58-62 от Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си.

Баскетболистите на Жалгирис пък се наложиха с 96-59 над АСВЕЛ Вильорбан като домакин. Така до момента в сметката им има 6 победи и 2 загуби.

На второ място се нарежда отборът на Цървена Звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър. Сръбският гранд също е с 6 успеха и 2 поражения от началото на сезона в Евролигата, но с по-лоша точкова разлика.

Снимки: Gettyimages

