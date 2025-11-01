Садулаев обмисля край на спортната си кариера

Двукратният олимпийски шампион по борба свободен стил Абдулрашид Садулаев заяви в интервю за руските медии, че би искал да сложи край на кариерата си като спортист.

Садулаев не беше допуснат до участие в Олимпийските игри в Париж през 2024 година. По-късно той пропусна Европейското първенство в Словакия и Световното първенство в Хърватия през 2025 г. поради визови проблеми. Преди това Садулаев се оттегли от надпреварата за златния медал на Световното първенство през 2023 г. в Белград поради контузия във врата.Я

Садулаев пропуска и тазгодишното Световно

"Ако не бяха всички препятствия, може би вече щях да счупя всички рекорди и да прекратя кариерата си. Искам вече да се занимавам със себе си. Но заради спорта не мога да се развихря така, както искам. Спортът е нещо, което отнема цялото ти внимание. Като жената е, ако я пренебрегнеш за момент, тя ще направи нещо друго. Така че трябва да посветя цялото си внимание на това. Особено преди големи състезания. Трябва да поддържаш рутина от сутрин до вечер: събуждане, хранене, сън. Ако не спиш или не ядеш, ще объркаш рутината си и няма да можеш да се справиш с толкова интензивни натоварвания.", каза Абдулрашид

Олимпийският шампион Абдулрашид Садулаев ще пропусне Европейското по борба