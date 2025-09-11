Садулаев пропуска и тазгодишното Световно

Популярни
  • 11 сеп 2025 | 12:26
  • 349
  • 0
Двукратният олимпийски шампион по свободна борба Абдулрашид Садулаев (Русия) няма да участват на Световното първенство в Загреб (Хърватия), съобщиха от United World Wrestling.

Садулаев ще бъде заменен в категория до 97 килограма от Магомед Курбанов. По-рано президентът на Руската федерация по борба Михаил Мамиашвили заяви пред ТАСС, че Садулаев е имал проблеми с визата.

29-годишният руснак шесткратен световен шампион, четирикратен европейски и седемкратен национален шампион. Садулаев не успя да участва и на миналогодишното Световно първенство в Румъния, след като му беше отказано влизане на летището в Букурещ. Борецът не получи и виза за тазгодишното Европейско първенство в Братислава, където също беше заменен от Курбанов, който спечели бронзов медал.

Световното първенство по борба в Загреб ще се проведе от 13 до 21 септември.

