  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Рилски спортист - Шумен, смазващ аванс за шампионите

Рилски спортист - Шумен, смазващ аванс за шампионите

  • 1 ное 2025 | 19:45
  • 1422
  • 0
Рилски спортист - Шумен, смазващ аванс за шампионите

Шампионът на България Рилски спортист играе в момента в Самоков с Шумен в мач от 5-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След края на втората четвърт резултатът е 51:31 за Рилски спортист.

Рилецо е с 3 победи и 1 загуба в първенството до момента. Тимът на Любомир Киров започна с 3 поредни победи, а в миналия кръг претърпя първото си поражение за сезона - от Балкан в Ботевград.

Шумен пък продължава да чака първата си победа в шампионата, като е с три поражения дотук. В последния си мач шуменци отстъпиха у дома пред новака Ботев Враца.

Рилски спортист е в серия от 6 поредни победи срещу Шумен, като няма поражение от този съперник от октомври 2023 година насам.

Първа част:

Рилски спортист не може да се откъсне по-сериозно напред в първата част. Гостите дори поведоха с 13:12, а 3:29 мин. преди края на първия период домакините все пак водят в резултата с 19:16. Гостите изравниха за 22:22, но първата част завърши със серия от 6:0 на шампионите, които водят след първите 10 минути с 28:22.

Втора част:

В началото на втория период играчите на Любомир Киров набързо увеличиха аванса си в резултата - 9:3 от началото на периода и общо 37:25. Домакините продължават да доминират на терена в "Арена СамЕлион" и кош с обръщане на Джейлън Томас направи разликата 16 точки при 41:25. Около минута и половина преди края на първото полувреме разликата стана още по-стряскаща - 48:29, а след първите 20 минути домакините имат точно 20 точки преднина - 51:31..

Стартови състави:

Рилски спортист: Камау Стоукс, Майкъл Едуардс, Иван Димитров, Мирослав Васов, Христо Бъчков

Шумен: Антон Уеб, Андрия Блатанчич, Баръш Мустафа, Джейлън Бар, Костадин Лазаров

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

