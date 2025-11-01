Популярни
Лука Дончич поведе Лейкърс към победата в Мемфис

  • 1 ное 2025 | 09:14
Лука Дончич поведе Лейкърс към победата в Мемфис

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс се наложи със 117:112 при гостуването си на Мемфис Гризлис в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), а с основен принос за успеха на „езерняците“ беше Лука Дончич.

Словенецът наниза общо 44 точки и добави 12 борби (11 в защита), за да завърши с дабъл-дабъл. Освен него с повече от десет точки за победителите се отчетоха още Остин Рийвс (21), Маркъс Смарт (12) и включилият се от пейката Джейк ЛаРавиа (13).

За домакините най-резултатни с по 16 пункта бяха Джок Ландейл и Джейлън Уелс, а с двуцифрен точков актив завършиха още Кентавиъс Кодуел-Поуп (12), Джарен Джаксън-младши (15) и резервите Седрик Коуард (13) и Кам Спенсър (12).

Във временното класиране в Западната конференция ЛА Лейкърс (4-2) заема петото място, а Мемфис (3-3) е осми. В следващия си двубой „езерняците“ домакинстват на Маями Хийт в понеделник от 4:30 часа сутринта българско време. Мемфис пък се насочва северно от границата за гостуването си на Торонто Раптърс, което ще се играе в понеделник от 1:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

