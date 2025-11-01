Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Обявеният за нов треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров–Херо помага със съвети на Иван Цветанов и Тодор Киселичков преди дербито с Локомотив, пише “Тема спорт”. Опитният специалист, който ще поеме юздите от 17 ноември, следи изкъсо случващото се в отбора и вече започва да се вижда неговият почерк.

Херо се очакваше да присъства на „Коритото“ при загубата от с 2:3 от Спартак (Варна), но личен ангажимент го спря. Той изгледа в четвъртък двубоя между Черноморец Бургас и Лудогорец за купата в Несебър.