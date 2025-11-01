Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

  • 1 ное 2025 | 09:12
  • 763
  • 2

Обявеният за нов треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров–Херо помага със съвети на Иван Цветанов и Тодор Киселичков преди дербито с Локомотив, пише “Тема спорт”. Опитният специалист, който ще поеме юздите от 17 ноември, следи изкъсо случващото се в отбора и вече започва да се вижда неговият почерк.

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?
Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Херо се очакваше да присъства на „Коритото“ при загубата от с 2:3 от Спартак (Варна), но личен ангажимент го спря. Той изгледа в четвъртък двубоя между Черноморец Бургас и Лудогорец за купата в Несебър.

Още от БГ Футбол

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

  • 1 ное 2025 | 09:28
  • 960
  • 1
ЦСКА търси вратар от чужбина

ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
  • 2183
  • 4
ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

  • 1 ное 2025 | 09:17
  • 2504
  • 0
Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 409
  • 0
Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

  • 1 ное 2025 | 08:39
  • 435
  • 0
Добромир Дафинов: Все нещо не ни достига

Добромир Дафинов: Все нещо не ни достига

  • 1 ное 2025 | 08:37
  • 343
  • 0
Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 2070
  • 18
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1371
  • 1
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 2132
  • 5
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 17724
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 9506
  • 13
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 24158
  • 39