  Фермин Алдегер: Беше трудно да приема, че няма да карам заводски мотор, но...

Фермин Алдегер: Беше трудно да приема, че няма да карам заводски мотор, но...

  • 1 ное 2025 | 08:58
  • 299
  • 0

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер призна, че е бил разочарован от факта, че няма да получи заводски мотор на Дукати за сезон 2026 в MotoGP, а вместо това ще продължи да използва едногодишна машина.

Испанецът дебютира в кралския клас в началото на годината и първоначално му беше обещано да получи заводски мотор още за втория сезон. Това обаче няма да се случи и вместо това допълнителната заводска машина ще стане притежание на неговия съотборник Алекс Маркес.

Потвърдено! Алекс Маркес получава заводски мотор на Дукати през сезон 2026
Потвърдено! Алекс Маркес получава заводски мотор на Дукати през сезон 2026

„Трудно, беше трудно да го приема, защото в този момент аз съм много силен, много съм бърз. Със сигурност аз имам нужда от още неща от мотора, защото официалният мотор винаги е малко по-добър. Но реалността е, че това ще е втората ми година и аз мисля, че GP25 ще бъде добър мотор.

„Аз имам подкрепата на Дукати. За мен не е проблем, че няма да разполагам с официален мотор, но ние се борим за бъдещето. Може би не е дошъл моят момент да използвам този мотор, но ще видим. Може би, ако догодина имам добър сезон, през 2027 ще бъда в червения отбор“, коментира Алдегер.

Снимки: Gettyimages

