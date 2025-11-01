Недялко Москов: Добри са, биха Вихрен

Днес, едноименния тим на Несебър приема отбора на Ямбол. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ямбол е от добрите отбори. Последното потвърждение е победата им над Вихрен (Сандански) в турнира за купата на България. Ние ако играем срещу Ямбол, както срещу Розова долина, няма да победим. Въпреки че ни дадоха дузпа, не заслужавахме да спечелим мача с „розите“. Трябва да излезем максимално мотивирани и концентрирани за да вземем трите точки в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на лидера Несебър.