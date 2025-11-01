Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Недялко Москов: Добри са, биха Вихрен

Недялко Москов: Добри са, биха Вихрен

  • 1 ное 2025 | 07:27
  • 421
  • 0

Днес, едноименния тим на Несебър приема отбора на Ямбол. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Ямбол е от добрите отбори. Последното потвърждение е победата им над Вихрен (Сандански) в турнира за купата на България. Ние ако играем срещу Ямбол, както срещу Розова долина, няма да победим. Въпреки че ни дадоха дузпа, не заслужавахме да спечелим мача с „розите“. Трябва да излезем максимално мотивирани и концентрирани за да вземем трите точки в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на лидера Несебър.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 766
  • 0
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6656
  • 7
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 3392
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 3212
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 3078
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 1152
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 1205
  • 6
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 811
  • 0
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 1240
  • 3
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 15890
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6656
  • 7
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 22654
  • 37