Новак в Лига 1 напира за Н'Голо Канте

Н'Голо Канте може да продължи кариерата си във Франция, като интерес към него проявява новакът Париж ФК.

Действащият договор на 34-годишния халф с Ал-Итихад изтича в края на сезона. Към момента преговори за неговото подновяване между саудитския клуб и играча все още не са започнали.

От Париж ФК имат амбицията да превърнат Канте в централна фигура на своя проект. Все още не е ясно дали френският клуб ще се опита да привлече полузащитника през зимния трансферен прозорец срещу трансферна сума, или ще изчака до лятото, за да го вземе като свободен агент.

Лъм Канте има интерес и от други клубове от Саудитска Арабия.

Снимки: Imago