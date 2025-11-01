Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

  • 1 ное 2025 | 03:55
  • 132
  • 0
Зверев подчини Медведев след два спасени мачбола

Александър Зверев е последният полуфиналист на турнира от сериите “Мастърс” в Париж. Германецът спаси два мачбола и надделя над Даниил Медведев с 2:6, 6:3, 7:6(5).

Зверев, който е действащият шампион във френската столица, беше в серия от пет последователни загуби срещу Медведев. На полуфиналите той ще премери сили с Яник Синер, срещу когото загуби мача за титлата във Виена миналата седмица.

“Най-много се радвам на спасените мачболи. Продължих да съм смел във важните моменти и спечелих”, заяви доволният Зверев след двубоя.

“Даниил е като криптонит, не обичам да играя срещу него”, пошегува се германецът. - Надявам се със Синер да направим хубав мач. Щастлив съм, че отново ще се изправим един срещу друг”.

Зверев отрази двата мачбола при 4-5 в третия сет. Той показа здрави нерви и излезе победител в много важно разиграване с 27 удара, а в тайбрека не остави шансове на Медведев.

Руснакът имаше предимство при ударите от форхенд, но допусна цели 23 непредизвикани грешки от бекхенд и това се оказа фатално.

Снимки: Gettyimages

