Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Заместник - министърът на младежта и спорта Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

Заместник - министърът на младежта и спорта Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

  • 31 окт 2025 | 22:11
  • 42
  • 0
Заместник - министърът на младежта и спорта Петър Младенов: България е родина на талантливи, амбициозни и можещи млади хора

България е родина на много талантливи, амбициозни и можещи млади хора. Осигуряването на възможности за тяхното развитие и изява е наш общ ангажимент и отговорност. Това заяви заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на честването на 25 години от създаването на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), което се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София.

„През последните 25 години  Националното представителство на студентските съвети се утвърди като значим партньор в процеса на формиране и реализиране на младежки и образователни политики. Вярвам, че с енергията и креативността на младите хора ще продължим да градим една модерна и силна младежка общност. Заедно можем да направим така, че все повече млади хора да избират България като място за своята реализация“, каза още заместник-министър Младенов.

В знак на признателност за подкрепата към студентските организации и развитието на младежките политики, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов бе удостоен с почетен плакет от Националното представителство на студентските съвети. Отличието бе връчено по повод 25-годишнината от създаването на организацията.

Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето
Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в бъдещето

По време на юбилейното събитие бяха представени основните етапи от развитието на НПСС през последните 25 години, както и визията на организацията за бъдещето – насърчаване на младежкото участие, разширяване на европейското сътрудничество и дигитализация на студентския живот.

Форумът събра представители на студентските съвети от цялата страна, академичните ръководства на университетите, представители на държавни институции, партньорски организации и поддръжници на студентското движение.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Загуби за Гергана Павлова на сингъл и на двойки в Будапеща

Загуби за Гергана Павлова на сингъл и на двойки в Будапеща

  • 31 окт 2025 | 16:52
  • 284
  • 0
Екипът на Весела Лечева след решението на СГС: Една крачка по-близо сме

Екипът на Весела Лечева след решението на СГС: Една крачка по-близо сме

  • 31 окт 2025 | 15:28
  • 999
  • 1
Французойки спряха сестри Стоеви в Саарбрюкен

Французойки спряха сестри Стоеви в Саарбрюкен

  • 31 окт 2025 | 15:13
  • 394
  • 0
Хандбалният вицешампион Шумен 61 сверява часовници с румънци

Хандбалният вицешампион Шумен 61 сверява часовници с румънци

  • 31 окт 2025 | 13:38
  • 736
  • 0
Съдът призна избора на Весела Лечева за председател на БОК

Съдът призна избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 31 окт 2025 | 12:43
  • 1843
  • 3
Гергана Павлова стартира с победа в Будапеща

Гергана Павлова стартира с победа в Будапеща

  • 30 окт 2025 | 20:37
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 13243
  • 23
Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

  • 31 окт 2025 | 22:08
  • 3455
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 57320
  • 31
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 40942
  • 27
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 52392
  • 232
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 10270
  • 1