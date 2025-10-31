КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

Арбитражният спортен съд в Лозана анулира в петък пълната забрана за участие на руските спортисти, наложена от Международната федерация по шейни, като това означава, че те ще могат да участват под неутрален флаг, съобщи АФП.

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 и бе потвърдено през 2024, но според съда не е оправдано от федерацията, която иска да "да гарантира сигурността на провеждане на състезанията".

Аргументите на федерацията е, че иска да предпази турнирите от "рискове от инциденти, причинени от публиката или други спортисти" в случай на участие на руснаци, но тримата арбитри на съда са преценили, че санкцията не може да е базирана на националност.

Три месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина (6-22 февруари) това решение отваря врати не само за участие на руските спортисти в този спорт, но и да се атакуват на решенията на международните федерации по ски и биатлон, които също са изключили руснаците.

Не се знае обаче дали руските състезатели ще имат време да кандидатстват и да получат неутрален статут, както и да се класират за Олимпийските игри. В решението на съда в Лозана се отхвърлят молбите на шестима руски състезатели да бъдат върнати веднага в спорта, както и на състезателката по бързо пързаляне с кънки Дария Качанова, тъй като тя е състезател на ЦСКА Москва, който е клуб "контролиран от руското Министерство на отбраната".

Снимки: Gettyimages