Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

  • 31 окт 2025 | 21:00
  • 282
  • 0
КАС анулира забраната за участието на руснаците в състезанията с шейни

Арбитражният спортен съд в Лозана анулира в петък пълната забрана за участие на руските спортисти, наложена от Международната федерация по шейни, като това означава, че те ще могат да участват под неутрален флаг, съобщи АФП.

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 и бе потвърдено през 2024, но според съда не е оправдано от федерацията, която иска да "да гарантира сигурността на провеждане на състезанията".

Аргументите на федерацията е, че иска да предпази турнирите от "рискове от инциденти, причинени от публиката или други спортисти" в случай на участие на руснаци, но тримата арбитри на съда са преценили, че санкцията не може да е базирана на националност.

Три месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина (6-22 февруари) това решение отваря врати не само за участие на руските спортисти в този спорт, но и да се атакуват на решенията на международните федерации по ски и биатлон, които също са изключили руснаците.

Не се знае обаче дали руските състезатели ще имат време да кандидатстват и да получат неутрален статут, както и да се класират за Олимпийските игри. В решението на съда в Лозана се отхвърлят молбите на шестима руски състезатели да бъдат върнати веднага в спорта, както и на състезателката по бързо пързаляне с кънки Дария Качанова, тъй като тя е състезател на ЦСКА Москва, който е клуб "контролиран от руското Министерство на отбраната".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Шест медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

Шест медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

  • 31 окт 2025 | 15:55
  • 472
  • 0
Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 15:07
  • 306
  • 0
ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

  • 31 окт 2025 | 15:02
  • 521
  • 0
Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

  • 31 окт 2025 | 10:53
  • 449
  • 0
Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

  • 31 окт 2025 | 10:48
  • 291
  • 2
Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

  • 31 окт 2025 | 10:42
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 13237
  • 23
Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

  • 31 окт 2025 | 22:08
  • 3448
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 57288
  • 31
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 40922
  • 27
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 52372
  • 232
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 10264
  • 1