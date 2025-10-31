Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике мотивира играчите си за мача с Ница със загубите от този съперник

  • 31 окт 2025 | 19:48
  • 316
  • 0
Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике мотивира играчите си преди домакинството на Ница със слабите резултати у дома срещу този съперник. Ница е спечелил последните два мача с ПСЖ в Париж, като взе последната си визита с 3:1 през април. "Разбира се, това е мотивация. Не е нормално за нас да допускаме тези резултати у дома", каза испанският специалист.

Тимът на Ница е на осмо място в Лига 1, но спечели последните си три мача, като няма поражение в пет. Софиан Диоп е ключов играч за отбора с пет гола в четири мача.

"Това е животът, това е футболът. Имаме много за подобряване, но ни предстои и Шампионската лига. В крайна сметка най-постоянният отбор ще спечели Лига 1 и това не се решава от първите 10 кръга, а от целия сезон. Щастлив съм от нашата игра в защита, но понякога не постигаме резултатите, които очакваме", призна той.

Френският шампион ще бъде без национала Дезире Дуе, който е извън игра за няколко седмици с мускулна контузия. "Това е част от играта, трябва да го приемем. Това е животът на играчите. Не е хубаво да виждам контузени играчи", съжали испанецът.

