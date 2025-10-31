Антъни Генов не успя да се класира на финала на двойки в Тунис

Антъни Генов и партньорът му Азиз Уака от Тунис загубиха на двойки на полуфиналите на тенис турнир от сериите "Челънджър 50" с награден фонд 60 хиляди долара в тунизийския град Монастир. Двамата отстъпиха пред дуета от Франция Корентен Деноли и Макс Вестфал с 5:7, 4:6 за малко повече от час игра.

Генов и Уака пропуснаха сериозен шанс в първия сет, когато поведоха с 3:0, а след това и с 4:1 и бяха близо до затварянето на частта. Те допуснаха пробив в седмия гейм, което доведе до изравняване, и отново загубиха подаването си за 5:6, като след това французите затвориха сета на свой сервис.

Във втория сет двата тима си размениха по един пробив за 2:2, но Деноли и Вестфал направиха решаващ за 5:4 и след това спечелиха мача. Те ще играят на финала срещу Стефан Латинов от Сърбия и Лука Микрут от Хърватия.

Генов и съотборникът му спечелиха по 17 точки за световната ранглиста и по 520 долара.