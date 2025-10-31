Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Антъни Генов не успя да се класира на финала на двойки в Тунис

Антъни Генов не успя да се класира на финала на двойки в Тунис

  • 31 окт 2025 | 19:15
  • 309
  • 0
Антъни Генов не успя да се класира на финала на двойки в Тунис

Антъни Генов и партньорът му Азиз Уака от Тунис загубиха на двойки на полуфиналите на тенис турнир от сериите "Челънджър 50" с награден фонд 60 хиляди долара в тунизийския град Монастир. Двамата отстъпиха пред дуета от Франция Корентен Деноли и Макс Вестфал с 5:7, 4:6 за малко повече от час игра.

Генов и Уака пропуснаха сериозен шанс в първия сет, когато поведоха с 3:0, а след това и с 4:1 и бяха близо до затварянето на частта. Те допуснаха пробив в седмия гейм, което доведе до изравняване, и отново загубиха подаването си за 5:6, като след това французите затвориха сета на свой сервис.

Във втория сет двата тима си размениха по един пробив за 2:2, но Деноли и Вестфал направиха решаващ за 5:4 и след това спечелиха мача. Те ще играят на финала срещу Стефан Латинов от Сърбия и Лука Микрут от Хърватия.

Генов и съотборникът му спечелиха по 17 точки за световната ранглиста и по 520 долара.

Следвай ни:

Още от Тенис

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 323
  • 1
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

  • 31 окт 2025 | 13:49
  • 467
  • 0
Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

  • 31 окт 2025 | 13:23
  • 802
  • 2
Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

  • 31 окт 2025 | 08:41
  • 885
  • 0
Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 08:32
  • 552
  • 0
Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 31 окт 2025 | 04:07
  • 2484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 10634
  • 15
Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 996
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 50740
  • 29
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 36296
  • 25
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 49410
  • 203
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 8805
  • 1