№3 в схемата Дона Векич отпадна на 1/4-финалите в Ченай

Третата поставена Дона Векич (Хърватия) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите WTA 250. Векич отстъпи пред седмата в схемата Кимбърли Бирел (Австралия) с 4:6, 0:6 за 72 минути игра.

Хърватската тенисистка водеше с 3:2 в първия сет, преди да допусне обрат до 3:5, а след това да загуби с 4:6. Бирел напълно доминираше във втория сет, осъществи още три пробива и го спечели с 6:0 при първия си мачбол.

Birrell on the ball 🎾



The Australian overcomes Vekic in straight sets to reach the semifinal in Chennai 💪#ChennaiOpen pic.twitter.com/CFI8TfZjNn — wta (@WTA) October 31, 2025

Следващата противничка на 27-годишната Бирел ще бъде Джоана Гарланд (Тайван), която елиминира друга представителка на Австралия Арина Родионова с 6:2, 7:6(2) в мач, продължил час и 53 минути.

До полуфиналите достигнаха още четвъртата поставена Джанис Тиен от Индонезия и тайландката Ланлана Тараруди. Тиен отстрани Миа Поханкова (Словакия) с 6:3, 6:1, а Тараруди се наложи над рускинята Полина Яценко с 6:0, 6:2 за 76 минути игра.

