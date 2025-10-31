Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. №3 в схемата Дона Векич отпадна на 1/4-финалите в Ченай

№3 в схемата Дона Векич отпадна на 1/4-финалите в Ченай

  • 31 окт 2025 | 18:35
  • 227
  • 0
№3 в схемата Дона Векич отпадна на 1/4-финалите в Ченай

Третата поставена Дона Векич (Хърватия) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Ченай (Индия) от сериите WTA 250. Векич отстъпи пред седмата в схемата Кимбърли Бирел (Австралия) с 4:6, 0:6 за 72 минути игра.

Хърватската тенисистка водеше с 3:2 в първия сет, преди да допусне обрат до 3:5, а след това да загуби с 4:6. Бирел напълно доминираше във втория сет, осъществи още три пробива и го спечели с 6:0 при първия си мачбол.

Следващата противничка на 27-годишната Бирел ще бъде Джоана Гарланд (Тайван), която елиминира друга представителка на Австралия Арина Родионова с 6:2, 7:6(2) в мач, продължил час и 53 минути.

До полуфиналите достигнаха още четвъртата поставена Джанис Тиен от Индонезия и тайландката Ланлана Тараруди. Тиен отстрани Миа Поханкова (Словакия) с 6:3, 6:1, а Тараруди се наложи над рускинята Полина Яценко с 6:0, 6:2 за 76 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 293
  • 1
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

  • 31 окт 2025 | 13:49
  • 433
  • 0
Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

  • 31 окт 2025 | 13:23
  • 686
  • 2
Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

  • 31 окт 2025 | 08:41
  • 846
  • 0
Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 08:32
  • 535
  • 0
Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 31 окт 2025 | 04:07
  • 2458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

  • 31 окт 2025 | 18:30
  • 5678
  • 7
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 39325
  • 23
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 29575
  • 19
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 45258
  • 191
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 6291
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 28607
  • 89