ПСЖ ще брани първото място в Лига 1

Шампионът Пари Сен Жермен посреща Ница в интригуващ сблъсък от 11-ия кръг на френската Лига 1. Двубоят ще започне 18:00 часа на стадион "Парк де Пренс" в Париж, като главен съдия ще бъде Франсоа Летексие.



Мачът е особено важен за домакините, които се опитват да затвърдят лидерската си позиция, докато гостите от Ница имат шанс да се доближат до върха при евентуална победа.

Пари Сен Жермен завърши наравно в три от последните си четири мача в Лига 1, което е необичайно за тима на Луис Енрике. Парижани завършиха 1:1 с Лориен в средата на седмицата, преди това постигнаха убедителна победа с 3:0 срещу Брест, а в Шампионската лига разгромиха Байер (Леверкузен) със 7:2. Преди това отборът записа две равенства - 3:3 със Страсбург и 1:1 с Лил.



Ница, от своя страна, демонстрира отлична форма с три победи в последните четири мача в Лига 1. "Орлетата" победиха Лил с 2:0, Рен с 2:1 и Лион с 3:2, като единствената им загуба дойде в Лига Европа срещу Селта с 1:2. Преди това тимът завърши 2:2 с Монако.

Пари Сен Жермен заема първото място в класирането на Лига 1 с 21 точки от 10 изиграни мача, като парижани имат преднина от 4 точки пред втория в класирането. Отборът на Луис Енрике е отбелязал 20 гола и е допуснал 9, което показва добър баланс между атака и защита.



Ница се намира на 8-ма позиция със 17 точки, като гостите имат възможност да се изкачат значително в класирането при евентуална победа. Отборът на Франк Ез е вкарал 16 гола и е допуснал 15, което показва известни проблеми в защитата.

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без Дезире Дуе и Фабиан Руис, които са контузени. Под въпрос за мача са и други двама играчи - защитникът Ашраф Хакими и полузащитникът Канг-Ин Лий. Усман Дембеле се очаква да бъде основна заплаха в атаката на парижани, като французинът е отбелязал 2 гола и има 1 асистенция през сезона.



Ница има сериозни проблеми с контузии, като отборът ще бъде без петима важни играчи - Юсуф Ндайишимие, Терем Мофи, Мохамед-Али Чо, Жонатан Клаус и Мохамед Абделмонем. Софиан Диоп е в отлична форма за гостите с 6 гола и 1 асистенция през сезона, като се очаква да бъде основната заплаха за защитата на ПСЖ.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 април 2025 г. на "Парк де Пренс". Тогава Ница изненадващо победи Пари Сен Жермен с 3:1 в мач от 31-вия кръг на Лига 1. Фабиан Руис откри за парижани, но Морган Сансон отбеляза два гола, а Юсуф Ндайишимие оформи крайния резултат.



Това беше втора поредна победа на Ница на "Парк де Пренс", след като през септември 2023 г. "орлетата" също се наложиха с 3:2.

