Ще тръгне ли с победа Спалети начело на Ювентус?

Кремонезе и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на италианската Серия "А" на стадион "Джовани Дзини". Двубоят започва в 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Даниеле Чифи.



Срещата е особено важна и за двата отбора, които са близо един до друг в класирането и се борят за позиции в горната половина на таблицата. Юве е в лоша форма и това доведе до уволнението на Игор Тудор, а днешният двубой ще е дебют за новия наставник Лучано Спалети.

Кремонезе идва в добро настроение след победа с 2:0 като гост срещу Дженоа в мач, в който Федерико Бонацоли блесна с два гола. Преди това тимът записа три последователни равенства - 1:1 с Аталанта, 1:1 с Удинезе и 1:1 с Комо, като единственото поражение в последните пет мача дойде от Интер с 1:4.



Ювентус постигна важна победа с 3:1 срещу Удинезе в средата на седмицата, но преди това записа три последователни загуби - 0:1 от Лацио, 0:1 от Реал Мадрид в Шампионската лига и 0:2 от Комо, както и равенство 0:0 с Милан.

В момента Ювентус заема седмата позиция в Серия "А" с 15 точки от 9 изиграни мача, докато Кремонезе е само на точка разлика, на осмо място с 14 точки. И двата отбора имат сходен голов баланс - "бианконерите" са отбелязали 12 гола и са допуснали 9, а Кремонезе има 11 отбелязани и 10 допуснати попадения.



Победа за домакините би означала изпреварване на Ювентус в класирането, докато успех за гостите би им позволил да се отдалечат от преследвачите и да се доближат до зоната на европейските турнири.

Кремонезе ще трябва да се справя без четирима контузени футболисти - полузащитниците Микеле Колоколо и Алберто Граси, защитника Джузепе Пецела и нападателя Фарис Мумбаня. Въпреки това, тимът разчита на добрата форма на Федерико Бонацоли, който отбеляза два гола в последния мач срещу Дженоа и е водещ голмайстор на отбора с 4 попадения за сезона. Опитният Джейми Варди също се очаква да бъде титуляр в нападение.



Ювентус има сериозни проблеми с контузии, като четирима играчи са извън строя - нападателят Аркадиуш Милик, защитниците Хуан Кабал и Глейсон Бремер, както и вратарят Карло Пинсолио. Под въпрос е и участието на полузащитника Кефрен Тюрам. Кенан Йълдъз, който е отбелязал 2 гола и има 3 асистенции през сезона, се очаква да бъде ключов играч за "бианконерите" в този мач.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 14 май 2023 г. в мач от 35-ия кръг на Серия "А", когато Ювентус победи Кремонезе с 2:0 на "Алианц Стейдиъм". Головете за торинци бяха отбелязани от Николо Фаджоли в 55-ата минута и Бремер в 79-ата минута.



Преди това, в първия полусезон на същата кампания, Ювентус спечели с 1:0 като гост на "Джовани Дзини" с гол на Аркадиуш Милик в 90-ата минута.

Снимки: Imago