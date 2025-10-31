Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Локомотив (София) триумфира с отборната титла при мъжете

Локомотив (София) триумфира с отборната титла при мъжете

  • 31 окт 2025 | 16:56
  • 141
  • 0
Локомотив (София) триумфира с отборната титла при мъжете

Локомотив (София) спечели титлата при мъжете на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив с награден фонд 10 хиляди лева след драматична победа срещу Авеню (Бургас) с 2-1.

Никита Билозерцев даде аванс на бургазлии след успех над Мартин Димитров със 7:6(5), 6:4 в мача между вторите ракети на двата тима, но след това Вардан Манукян спечели срещу Динко Динев с 6:1, 7:6(4), за да изравни резултата.

Така в решаващия мач на двойки Димитров и Манукян триумфираха с 6:7(5), 6:4, 10-8. Столичани реализираха късен брейк и Манукян сервираше за първия сет при 6:5 гейма, но Билозерцев и Динев върнаха пробива, а след това в края на оспорвания тайбрек взеха две поредни разигравания, за да спечелят частта.

Във втория сет столичани пропиляха аванс от 4:1, но при 5:4 спечелиха подаването на Динко Динев, за да изравнят сетовете. В последвалия шампионски тайбрек бургазлии поведоха с 6:4, но с четири поредни точки локомотивци обърнаха до 8:6. При 7:9 след отличен ретур на Динев тимът на Авеню отрази първия мачбол, но грешка на Билозерцев при следващото разиграване, при което топката се удари във филето на мрежата и излезе в аут, донесе титлата на Локомотив.

