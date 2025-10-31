Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фернандес достигна до 1/2-финалите в Хонконг, контузия спря Бенчич

Фернандес достигна до 1/2-финалите в Хонконг, контузия спря Бенчич

  • 31 окт 2025 | 16:50
  • 231
  • 0
Фернандес достигна до 1/2-финалите в Хонконг, контузия спря Бенчич

Шампионката от 2023 година и втора поставена Лейла Фернандес (Канада) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 година.

В четвъртфинален сблъсък Фернандес отстрани седмата поставена Сорана Кърстя (Румъния) с 6:4, 6:4 за час и 44 минути игра.

Канадката направи серия от три успешни гейма за преднина от 5:3 в първия сет и го спечели с 6:4. Във втората част тя поведе с 4:0 и 5:1, но пропусна два мачбола в следващия гейм. Кърстя взе три последователни гейма и намали за 4:5, преди Лейла Фернандес да приключи двубоя на свой сервис при 6:4

Нейна противничка на полуфиналите ще бъде друга представителка на Канада Виктория Мбоко. Третата поставена Мбоко преодоля шестата в схемата Анна Калинская след 6:1, 3:1 и отказване на рускинята след 53 минути игра.

В другия полуфинал една срещу друга ще излязат австралийката Мая Джойнт и испанката Кристина Букса.

Петата поставена Джойнт отстрани на четвъртфиналите японката Химено Сакацуме с 6:4, 2:6, 6:4 в мач, продължил час и 53 минути, докато Букса продължи напред без игра, след като водачката в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) се оттегли от надпреварата заради контузия.

Следвай ни:

Още от Тенис

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 251
  • 1
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

  • 31 окт 2025 | 13:49
  • 392
  • 0
Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

  • 31 окт 2025 | 13:23
  • 612
  • 2
Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

Александър Зверев крачи уверено към титлата в Париж

  • 31 окт 2025 | 08:41
  • 793
  • 0
Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

Ясни са финалистите на Държавното отборно първенство в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 08:32
  • 515
  • 0
Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

Каратанчева стигна четвъртфиналите на сингъл в Мексико

  • 31 окт 2025 | 04:07
  • 2430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

  • 31 окт 2025 | 17:30
  • 2172
  • 2
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18767
  • 4
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 18928
  • 16
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 39862
  • 173
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 2890
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 25264
  • 25