Фернандес достигна до 1/2-финалите в Хонконг, контузия спря Бенчич

Шампионката от 2023 година и втора поставена Лейла Фернандес (Канада) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Хонконг от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 година.

В четвъртфинален сблъсък Фернандес отстрани седмата поставена Сорана Кърстя (Румъния) с 6:4, 6:4 за час и 44 минути игра.

Канадката направи серия от три успешни гейма за преднина от 5:3 в първия сет и го спечели с 6:4. Във втората част тя поведе с 4:0 и 5:1, но пропусна два мачбола в следващия гейм. Кърстя взе три последователни гейма и намали за 4:5, преди Лейла Фернандес да приключи двубоя на свой сервис при 6:4

Leylah into the semifinal 👏@leylahfernandez reaches the final four in Hong Kong, beating Cirstea 6-4, 6-4.#PHKTO2025 pic.twitter.com/c77k9yMNd4 — wta (@WTA) October 31, 2025

Нейна противничка на полуфиналите ще бъде друга представителка на Канада Виктория Мбоко. Третата поставена Мбоко преодоля шестата в схемата Анна Калинская след 6:1, 3:1 и отказване на рускинята след 53 минути игра.

В другия полуфинал една срещу друга ще излязат австралийката Мая Джойнт и испанката Кристина Букса.

Петата поставена Джойнт отстрани на четвъртфиналите японката Химено Сакацуме с 6:4, 2:6, 6:4 в мач, продължил час и 53 минути, докато Букса продължи напред без игра, след като водачката в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) се оттегли от надпреварата заради контузия.