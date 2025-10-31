Шест медала за българските момичета на Световното по приобщаващо фигурно пързаляне

Ана Василева и Вяра Янева с треньор Милена Димитрова спечелиха общо 6 медала на Световното първенство по приобщаващо фигурно пързаляне за атлети със специални потребности, което се проведе в Лондон.

Василева се състезава в ниво L1 при жените, като спечели три златни медала. Вяра участва също при жените,но в ниво L4, и извоюва сребърен медал за волната си програма и два бронзови за елементи.

Тимът е много доволен от постигнатите резултати, а Милена Димитрова благодари от сърце както на родителите, така и на цялата общност на фигурното пързаляне в България, специално на Кънки клуб „Елит”, в който г-жа Димитрова работи със своята група.

Сред организаторите на световното първенство в Лондон са Мина Здравкова и Кристофър Дейвис, които представяха България до 2021 година при танцовите двойки.

