Убийствената форма на Байерн не вещае нищо добро за Леверкузен

Един от най-очакваните двубои в германския футбол ще се състои днес, когато лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) посреща Байер (Леверкузен) на "Алианц Арена". Мачът от 9-ия кръг ще започне в 19:30 часа и се очертава като истинско футболно зрелище между два от най-силните отбори в Германия.



Баварците са безпощадни от началото на сезона и имат само победи във всички турнири. Тимът на Венсан Компани води в класирането с 24 точки, а "аспирините" са пети със 17.

Байерн играе атрактивно и резултатно и поредното доказателство беше разгромната победа над Кьолн с 4:1 в Купата на Германия в сряда. Преди това мюнхенци надиграха Борусия (Мьонхенгладбах) като гост с 3:0 в Бундеслигата, а в Шампионската лига се наложиха над Брюж с категоричното 4:0. В първенството щампионите записаха победи и срещу Борусия (Дортмунд) с 2:1 и Айнтрахт (Франкфурт) с 3:0.



Байер (Леверкузен) също демонстрира добра форма с четири победи и една загуба в последните си пет мача. "Аспирините" победиха Падерборн с 4:2 в Купата на Германия, надиграха Фрайбург с 2:0 в Бундеслигата, но претърпяха тежко поражение от Пари Сен Жермен с 2:7 в Шампионската лига. В Бундеслигата Байер записа още две победи - срещу Майнц с 4:3 като гост и срещу Унион (Берлин) с 2:0 у дома.

Баварците имат най-добрата голова разлика в първенството с 30 отбелязани и само 4 допуснати гола, a седемте точки преднина пред втория в класирането дават комфорт на отбора на Венсан Компани в борбата за титлата.



Байер (Леверкузен) има голова разлика от 18 отбелязани и 11 допуснати гола. Победа в този двубой би върнала "аспирините" в борбата за титлата, докато успех за Байерн би затвърдил доминацията им и би увеличил разликата с директния конкурент на цели 10 точки.

Байерн (Мюнхен) ще трябва да се справя без няколко ключови играчи, но разполага с Хари Кейн, който е в отлична форма с 12 гола в първенството досега. Английският национал е във формата на живота си и бележи в почти всеки мач.



Леверкузен също има сериозни проблеми с контузени играчи. Под въпрос е участието на Малик Тилман, който е много полезен от началото на сезона. Патрик Шик ще води атаката на "аспирините", подкрепян от Йонас Хофман и Ърнест Поку.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 11 март 2025 г. в мач от 1/8-финалите на Шампионската лига на стадион "БайАрена". Тогава Байерн победи с 2:0 с голове на Хари Кейн (52') и Алфонсо Дейвис (71'). Този резултат затвърди общата победа на баварците с 5:0 след 3:0 в първия мач в Мюнхен.



В последните пет срещи между двата отбора Байерн има три победи, една загуба и едно равенство. Единствената победа на Леверкузен дойде в мач за Купата на Германия през декември 2024 г., когато "аспирините" победиха с 1:0 на "Алианц Арена" с гол на Нейтън Тела.

