ТК Дема спечели пета поредна титла при жените

Женският тим на ТК Дема спечели пета поредна титла при жените на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив с награден фонд 10 хиляди лева. Поставените под номер 1 столичанки спечелиха финала срещу втория в схемата ТК Ямбол 2005 с 2:0 победи.

Джулия Терзийска триумфира в първия сингъл между вторите ракети на двата състава срещу държавната шампионка на двойки Рафаела Симеонова с 6:2, 6:4.

В последвалия двубой между първите ракети Денислава Глушкова надделя над националната шампионка поединично и при дуетите на открито от този сезон Валерия Гърневска с 6:2, 6:2, с което осигури трофея на софиянки.

В мъжкия финал на червените кортове на ТК "Локомотив" в момента играят Авеню (Бургас) и Локомотив (София).