Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

  • 31 окт 2025 | 15:07
  • 171
  • 0
Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

В канадския град Саскатун се провежда третият за сезона турнир от серията "Гран при" за мъже и жени.

Сред участниците е и двукратният световен шампион Иля Малинин от САЩ, който вече спечели една победа в "Гран при" този сезон - в Анжер (Франция). Там Малинин изпревари с над 40 точки завършилия на второ място представител на домакините Адам Сияо Хим Фа.

При танцовите двойки пред своя публика за победа ще се борят канадците Пайпър Гилс и Пол Порие, които са световни вицешампиони.

При жените за фаворитка се смята Изабо Левито от САЩ, но няма съмнение, че апетит за златото имат японките в лицето на Ами Накаи - победителка от Анжер, и Моне Чиба, която спечели бронза на световното.

При спортните двойки сребърните медалисти от шампионата на планетата Минерва Фабиен Хазе - Никита Володин ще покажат за първи път олимпийските си програми и ще отстояват високата си позиция.

We Are Figure Skating 

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

ЦСКА победи Ирбис-Скейт и запази надежди за спечелване на Купата на България

  • 31 окт 2025 | 15:02
  • 278
  • 0
Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

Зеграс записа 3 точки срещу Нешвил, Летците с трета поредна победа

  • 31 окт 2025 | 10:53
  • 376
  • 0
Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

Каспър вкара два гола, Детройт спечели срещу Кингс след дузпи

  • 31 окт 2025 | 10:48
  • 244
  • 1
Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

Милър вкара в продължението, Рейнджърс надвиха Едмънтън

  • 31 окт 2025 | 10:42
  • 414
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 31 окт 2025 | 07:37
  • 1133
  • 0
В Германия очакват звездата в ски бягането Виктория Карл да пропусне Олимпиадата

В Германия очакват звездата в ски бягането Виктория Карл да пропусне Олимпиадата

  • 30 окт 2025 | 12:39
  • 532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1027
  • 4
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 33448
  • 138
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 25606
  • 3
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 22065
  • 14
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6946
  • 5
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3443
  • 0