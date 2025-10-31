Иля Малинин играе в Саскатун за втора "Гран при" победа за сезона

В канадския град Саскатун се провежда третият за сезона турнир от серията "Гран при" за мъже и жени.

Сред участниците е и двукратният световен шампион Иля Малинин от САЩ, който вече спечели една победа в "Гран при" този сезон - в Анжер (Франция). Там Малинин изпревари с над 40 точки завършилия на второ място представител на домакините Адам Сияо Хим Фа.

При танцовите двойки пред своя публика за победа ще се борят канадците Пайпър Гилс и Пол Порие, които са световни вицешампиони.

При жените за фаворитка се смята Изабо Левито от САЩ, но няма съмнение, че апетит за златото имат японките в лицето на Ами Накаи - победителка от Анжер, и Моне Чиба, която спечели бронза на световното.

При спортните двойки сребърните медалисти от шампионата на планетата Минерва Фабиен Хазе - Никита Володин ще покажат за първи път олимпийските си програми и ще отстояват високата си позиция.

We Are Figure Skating