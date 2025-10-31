Популярни
»
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

  31 окт 2025 | 13:49
Голубич преодоля Путинцева и е на 1/2-финал в Цзюцзян

Защитаващата титлата си Виктория Голубич (Швейцария) се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в Цзюцзян (Китай) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Втората поставена Голубич победи петата в схемата Юлия Путинцева (Казахстан) със 7:5, 6:2 в четвъртфинален двубой, продължил час и 26 минути.

Путинцева поведе с 4:0 и 5:1 в първия сет, но Виктория Голубич обърна до 7:5 със серия от шест поредни спечелени гейма. Във втората част швейцарската тенисистка осъществи пробив за 3:1, взе аванс от 4:1 и с втория си пробив в сета затвори мача при 6:2.

На полуфиналите Голубич ще се изправи срещу Лили Тагер (Австрия), която отстрани германката Тамара Корпач с 6:3, 6:4 за час и 58 минути игра.

В спор за достигане до финала ще се срещнат още Доминика Салкова (Чехия) и Анна Блинкова от Русия.

Блинкова елиминира третата поставена Алиша Паркс (САЩ) със 7:5, 7:5 в двубой, продължил точно два часа. Рускинята допусна изравняване за 5:5 в първия сет, след като беше повела с 4:1, но го спечели със 7:5. Паркс стигна до равенство 5:5 и във втория сет, след като навакса пасив от 2:5, но Анна Блинкова отново направи пробив и приключи срещата при втория си мачбол за 7:5.

По-рано през деня Салкова се наложи над китайката Бай Чжосюан с 6:3, 6:4 за час и 28 минути игра.

