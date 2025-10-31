Арина Сабаленка развълнувана за Финалния турнир на WТА в Рияд

Водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка заяви, че е изключително развълнувана за започващия в събота Финален турнир на Женската тенис асоциация (WТА) в Рияд.

Белорускинята показа много солидна игра през целия сезон, макар да спечели само една титла от Големия шлем, триумфирайки на Откритото първенство на САЩ. Тя обаче достигна до финалите на Откритото първенство на Австралия и на "Ролан Гарос", а на "Уимбълдън" игра полуфинал. Силното ѝ представяне ѝ осигури класиране за Финалите на WТА още през юли.

"По-лесно е, когато си се класирал рано през сезона, но аз съм много развълнувана за предстоящия турнир. Нямам търпение отново да изляза на корта. Харесвам Рияд, обичам да играя тук и се надявам, че тази година ще се представя по-добре от миналата", каза 27-годишната Сабаленка.

Като основна конкурентка на Сабаленка се очертава Ига Швьонтек. Полякинята не успя да спечели за четвърти пореден път "Ролан Гарос" през юни, но месец по-късно взе трофея от "Уимбълдън" за пръв път в кариерата. Втората в световната ранглиста показа сериозен напредък и в играта си на твърди кортове, като взе титлите в Синсинати и Сеул.

"Да спечеля "Уимбълдън" бе уникално преживяване, но освен това спечелих в Синсинати и Сеул. Това обаче бе сезон на развитие за мен, в който аз научих много, особено от края на миналата година", заяви Швьонтек, която спечели турнира през 2023 година.

Наградният фонд на Финалите на WТА е 15,5 милиона щатски долара, а трофея ще защитава американката Коко Гоф, която стана шампионка на "Ролан Гарос".

Жребият изпрати в група "Щефи Граф" Арина Сабаленка (Беларус), Коко Гоф (САЩ), Джесика Пегула (САЩ) и Джазмин Паолини (Италия), докато в група "Серина Уилямс" попаднаха Ига Швьонтек (Полша), Аманда Анисимова (САЩ), Елена Рибакина (Казахстан) и Мадисън Кийс (САЩ). Финалът на турнира е на 8 ноември.